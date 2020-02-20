Школу в деревне Столбово в Иркутской области закрыли из-за высокой концентрации радиоактивного газа радона. Детей на два месяца отправили в другие учебные заведения, сообщает О ..

Школу в деревне Столбово в Иркутской области закрыли из-за высокой концентрации радиоактивного газа радона. Детей на два месяца отправили в другие учебные заведения, сообщаетО проникновении газа стало известно в ходе проверки эпидемиологами и специалистами Роспотребнадзора. Известно, что радон в большом количестве содержится в местной почве. В результате он нередко попадает в людские постройки. После его обнаружения в школе ее здание будет отремонтировано: придется заделать все отверстия в полу и загерметизировать подвал.