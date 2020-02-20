Основатель группы Ленинград, музыкант Сергей Шнуров вступил в Партию роста Бориса Титова. Его заявку на вступление одобрили на общем собрании партии, сообщает О соответствующем решении ..

Основатель группы "Ленинград", музыкант Сергей Шнуров вступил в "Партию роста" Бориса Титова. Его заявку на вступление одобрили на общем собрании партии, сообщаетО соответствующем решении заявила глава фракции "Партии роста" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева. В ходе встречи Шнуров выразил уверенность, что "пригодится" соратникам Титова и пообещал называть вещи своими именами."Со мной будет явно веселей", – сказал артист.