Первый случай смерти от нового коронавируса из Китая COVID-2019 зафиксирован в Южной Корее. Число зараженных в стране достигло 46 человек, сообщает Вчера Сеул сообщил о новых 15 случаях выявления ..

Первый случай смерти от нового коронавируса из Китая COVID-2019 зафиксирован в Южной Корее. Число зараженных в стране достигло 46 человек, сообщаетВчера Сеул сообщил о новых 15 случаях выявления инфекции. Помимо Южной Кореи коронавирус начал активно распространяться в Сингапуре, Таиланде и Малайзии. Среди западных стран наибольшее число зараженных зафиксировано в Германии, где заболели 15 человек. Общее число инфицированных превысило 70 тысяч. Погибли более двух тысяч человек.