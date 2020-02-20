Россельхознадзор для предотвращения распространения коронавируса COVID-2019 и вируса африканской чумы свиней запретил ввозить в Россию продукты из Китая.

Согласно сообщениям СМИ, Россельхознадзор для предотвращения распространения коронавируса COVID-2019 и вируса африканской чумы свиней запретил ввозить в Россию сельхозпродукты из Китая. Речь идет о мясе и мясных изделиях, которое отныне нельзя провозить ни в ручной клади, ни в багаже, даже если товар имеет фабричную упаковку.С 20 февраля распоряжением премьер-министра Мишустина запрещен въезд в Россию китайских граждан — как для туризма и работы, так и в частных целях. Ограничение не касается транзитных пассажиров.На Дальнем Востоке закрыты участки границы с Китаем. Ограничено пересечение российско-монгольской границы. Из провинции Хубэй эвакуированы россияне. С 3 февраля прекращено железнодорожное сообщение с КНР. Авиасообщение приостановлено, остались лишь рейсы "Аэрофлота" до Пекина, Гонконга, Шанхая и Гуанчжоу.