Военный спутник связи Меридиан-М со второй попытки запущен 20 февраля 2020 года с космодрома Плесецк. Вывод спутника на орбиту с третьей пусковой установки провела ракета Союз-2.1а. Она оторвалась от стартового стола в 11 часов 24 минуты по Москве.

Военный спутник связи "Меридиан-М" со второй попытки запущен 20 февраля 2020 года с космодрома Плесецк. Вывод спутника на орбиту с третьей пусковой установки провела ракета "Союз-2.1а". Она оторвалась от стартового стола в 11 часов 24 минуты по Москве.Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме, говорится в сообщении Минобороны России. Это первый пуск ракеты-носителя "Союз-2" из Плесецка в 2020 году.Первоначально старт планировался на 24 января. Однако старт был отменен и перенесен на другую дату из-за короткого замыкания в электрооборудовании третьей ступени. Ракета была снята со стартовой площадки и отправлена в цех для замены проблемной ступени.Военные спутники "Меридиан-М" производят "Информационные спутниковые системы" имени М.Ф. Решетнева. В 2017 году компания получила заказ на изготовление четырех "Меридианов" второго поколения, которые сменили космические аппараты "Молния" и "Радуга".С 8 ноября 2004 года с северного российского космодрома уже произведено 43 пуска ракет-носителей "Союз-2" этапов модернизации 1А, 1Б и 1В. Ракета надежная. В 2019 году ее запуску с Плесецка не помешало прямое попадание молнии.