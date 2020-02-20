В Сочи на дороге Адлер — Красная Поляна после рискованного обгона в тоннеле погиб 42-летний сотрудник полиции. Момент аварии попал на видео, снятое регистратором очевидца.

В Сочи после рискованного обгона погиб 42-летний сотрудник полиции.Инцидент произошел 19 февраля в тоннеле на дороге Адлер — Красная Поляна, когда автомобиль Toyota Mark X на большой скорости потерял управление после резкого маневра и врезался в грузовичок дорожной службы.Основной удар пришелся в правую часть легковушки, по словам очевидцев, автомобиль был праворульный. Водитель, по информации издания "Кубанские новости", погиб на месте.