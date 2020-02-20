Гостям показали вольеры со служебными собаками, где ребята познакомились с каждой, узнали их клички и задачи, которые стоят перед четвероногими помощниками...

Сотрудники Центра кинологической службы УВД по СЗАО провели экскурсию для учащихся ГБОУ «Школа №1517» и познакомили их со служебными собаками.Дети с нетерпением ждали встречи с четвероногими друзьями. Сначала полицейские рассказали ребятам об истории создания кинологической службы, провели небольшую викторину с вопросами, а после этого провели экскурсию по Центру. Гостям показали вольеры со служебными собаками, где ребята познакомились с каждой, узнали их клички и задачи, которые стоят перед четвероногими помощниками.Также сотрудники Центра рассказали о профессии кинологов, о том, как отбирают щенков для службы, готовят и воспитывают их, о породах служебных собак и об их роли в деятельности правоохранительных органов. После этого ребятам продемонстрировали умение питомцев выполнять различные команды, способность находить спрятанное взрывчатое вещество. Также школьники увидели, как животное по запаху предмета может определить ее хозяина.В завершение мероприятия ребята смогли сфотографироваться с одной из собак и погладить ее. Она сразу стала любимицей. Учащиеся и родители поблагодарили полицейских за интересную и познавательную экскурсию.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56