Гостям показали вольеры со служебными собаками, где ребята познакомились с каждой, узнали их клички и задачи, которые стоят перед четвероногими помощниками...
Сотрудники Центра кинологической службы УВД по СЗАО провели экскурсию для учащихся ГБОУ «Школа №1517» и познакомили их со служебными собаками.
Дети с нетерпением ждали встречи с четвероногими друзьями. Сначала полицейские рассказали ребятам об истории создания кинологической службы, провели небольшую викторину с вопросами, а после этого провели экскурсию по Центру. Гостям показали вольеры со служебными собаками, где ребята познакомились с каждой, узнали их клички и задачи, которые стоят перед четвероногими помощниками.
Также сотрудники Центра рассказали о профессии кинологов, о том, как отбирают щенков для службы, готовят и воспитывают их, о породах служебных собак и об их роли в деятельности правоохранительных органов. После этого ребятам продемонстрировали умение питомцев выполнять различные команды, способность находить спрятанное взрывчатое вещество. Также школьники увидели, как животное по запаху предмета может определить ее хозяина.
В завершение мероприятия ребята смогли сфотографироваться с одной из собак и погладить ее. Она сразу стала любимицей. Учащиеся и родители поблагодарили полицейских за интересную и познавательную экскурсию.
Пресс-служба УВД по СЗАО
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