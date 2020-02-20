Злоумышленник, разбив стеклянную входную дверь, проник в помещение торгового павильона кафе и похитил оттуда продукты питания и денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержали безработного 20-летнего жителя столицы, подозреваемого в краже из торгового павильона.В дежурную часть поступило сообщение о краже. По словам представителя потерпевшего, в ночное время неизвестный, разбив стеклянную входную дверь, проник в помещение торгового павильона кафе, расположенного в подуличном переходе на стации метро «Бульвар Дмитрия Донского», и похитил оттуда продукты питания и денежные средства из кассового аппарата.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, который впоследствии был задержан на Чертановской улице. Похищенными денежными средствами мужчина успел распорядиться по своему усмотрению.По данному факту Следственным управлением УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД на ММ(495) 628-31-18