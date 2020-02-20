Злоумышленники, пользуясь служебным положением, тайно присвоили мобильные телефоны и аксессуары к ним, и распорядились ими по своему усмотрению...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Кунцево г. Москвы задержали мужчину и женщину, подозреваемых в присвоении мобильных телефонов и аксессуаров к ним.В территориальный отдел полиции обратился представитель одного из салонов сотовой связи, расположенного на Ярцевской улице. Он сообщил о том, что в результате проведенной инвентаризации была обнаружена пропажа товара на общую сумму более 800 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых – 26-летнюю женщину, работавшую директором в указанном салоне, и 21-летнего мужчину, также являющегося сотрудником компании.Установлено, что злоумышленники, пользуясь служебным положением, тайно присвоили мобильные телефоны и аксессуары к ним, и распорядились ими по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Кунцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93