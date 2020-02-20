В Москве по подозрению в краже задержан таксист. Водитель воспользовался алкогольным опьянением пассажира и снял с его банковской карточки почти полмиллиона рублей.

В Москве по подозрению в краже задержан таксист. Водитель воспользовался алкогольным опьянением пассажира и снял с его банковской карточки почти полмиллиона рублей.Как сообщает Главное управление МВД по Москве, в правоохранительные органы обратился житель Московской области. Он рассказал, что неизвестный с различных банкоматов похитил у него более 490 тысяч рублей.Оперативно-розыскные мероприятия позволили установить, что накануне пассажир возвращался домой и воспользовался услугами частного такси. Во время поездки мужчина попросил остановить машину возле банкомата, чтобы снять деньги. Таксист находился рядом и подсмотрел пин-код от банковской карты. Затем злоумышленник воспользовался отсутствием внимания со стороны пассажира и похитил у него платежное средство. Разъезжая по различным банкоматам, водитель снял с карты почти полмиллиона рублей, после чего незаметно вернул ее обладателю.Таксистом оказался 40-летний приезжий. В отношении него возбуждено дело по статье 158 Уголовного кодекса. В настоящее время злоумышленник находится под стражей.Ранее СМИ сообщили, что нетрезвый пассажир сел в такси в районе Павелецкого вокзала. Он договорился с водителем о щедрых чаевых в размере пяти тысяч рублей. Для этого мужчина вышел из машины вместе с таксистом у одного из банкоматов, чтобы снять деньги, а злоумышленник подсмотрел пин-код, после чего воспользовался беспомощным состоянием клиента и ограбил его.