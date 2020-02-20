Телеканал Россия 24 запускает масштабный телевизионный проект Помним каждого. С 23 февраля по 8 мая каждый день в прямом эфире будут перечислены имена 12 677 857 погибших бойцов: 121 400 имен в сутки, 6 070 в час, 100 в минуту.

Телеканал "Россия 24" запускает масштабный телевизионный проект "Помним каждого" в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. С 23 февраля по 8 мая каждый день в прямом эфире будет показана цифровая доска памяти. В течение 76 дней в круглосуточном режиме на экране появятся имена 12 677 857 бойцов: 121 400 имен в сутки, 6 070 в час, 100 в минуту.Проект "Помним каждого" стартует 23 февраля. Его основная цель – вспомнить всех героев Победы независимо от звания, масштабов подвига и статуса награды, а также противодействовать попыткам фальсификации истории.Этот проект реализуется совместно с управлением министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества и интернет-порталом документов о Второй мировой войне "Память народа".Портал документов о Второй мировой войне "Память народа" был создан в 2007 году Минобороны. В 2008 году он был награжден премией CNews AWARDS как самый социально-значимый IT-проект.Это крупнейший в мире информационный ресурс, на котором представлены архивные документы о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах, наградах и воинских захоронениях. В базе данных ресурса собраны официальные сведения о 12 677 857 военнослужащих, погибших и пропавших без вести в годы войны.