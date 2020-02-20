Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка назвал самое доходное направление сельского хозяйства в России - это теплицы.

Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка назвал самое доходное направление сельского хозяйства в России — это теплицы.Самая высокая рентабельность EBITDA у производителей тепличных овощей: за год показатель вырос на 8 процентных пунктов (п.п.) до 52 процентов.Это один из самых высоких показателей в российском бизнесе. В России начался бум строительства теплиц в 2014 году после введения продуктового эмбарго и падения курса рубля.Второй импульс роста тепличный бизнес получил после обострения конфликта с Турцией и введения запрета на поставки ряда турецких продуктов. В итоге долю турецких производителей помидор заняли российские фермеры. Теплицы строил даже сын Романа Абрамовича Аркадий и автодилеры, например, структуры, близкие к владельцам автодилера "Авилон" (ГК "Мое лето"), сообщили "Ведомости".Российский бизнес потратил на строительство теплиц в 2015–2019 годах более 200 миллиардов рублей. Строится еще 1100 гектар новых теплиц, сообщил директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков. Россия полностью обеспечена собственными огурцами, но 40 процентов томатов все еще импортируется.Современные теплицы обладают высокой производительностью: до 80 килограмм овощей с 1 квадратного метра. А цена на овощи зимой и ранней весной остается высокой. Это повышает доходность теплиц. Фермеры научились строить и собственные мини-ТЭЦ для обогрева и освещения теплиц. В этом случае рентабельность еще выше.