Телеканал Россия 1 объявил о запуске съемок исторического сериала Грозный от создателей Годунова и Софии. Он расскажет о царе Иоанне Васильевиче, Иване IV, который является одной из самых знаменитых и одновременно противоречивых фигур в истории.

Телеканал "Россия 1" объявил о запуске съемок исторического сериала "Грозный" от создателей "Годунова" и "Софии". Он расскажет о царе Иоанне Васильевиче, Иване IV, который является одной из самых знаменитых и одновременно противоречивых фигур в истории.Кто же на самом деле Грозный — величайший государственный деятель или жестокий тиран? Нежный любящий муж или убийца? Ответы на эти и другие вопросы зрители найдут в сериале "Грозный".Режиссер ленты — Алексей Андрианов. Роль царя Ивана Васильевича исполнят Александр Яценко и Сергей Маковецкий. Также в сериале зрители увидят Татьяну Лялину, Артура Иванова, Константина Крюкова, Виктора Сухорукова, Артема Ткаченко, Софию Лебедеву, Евгения Цыганова и многих других.