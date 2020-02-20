Руководители столичного гарнизона полиции ежегодно встречаются с ветеранами накануне праздника. В эти дни чествуют офицеров, чтят память погибших...

Руководители столичного гарнизона полиции ежегодно встречаются с ветеранами накануне праздника. В эти дни чествуют офицеров, чтят память погибших.Торжественное мероприятие состоялось и в сердце московского Главка – на Петровке, 38. Врио начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец, руководители структурных подразделений и ветераны возложили цветы к бюсту Ф.Э. Дзержинского и почтили память сотрудников, отдавших свою жизнь на благо граждан столицы у Мемориала памяти павших в Великой Отечественной войне и при выполнении служебных обязанностей.Мероприятие продолжилось праздничным концертом, в начале которого ко всем присутствующим обратился начальник УРЛС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Руслан Ермаков: «Этот знаменательный день символизирует лучшие традиции беззаветного служения Родине, закону, порядку. На протяжении всей службы каждый из вас вносил существенный вклад в фундамент успешной работы московского гарнизона полиции. Поздравляю вас с наступающим Днем защитника Отечества, желаю доброго здоровья, счастья и благополучия».В завершение мероприятия руководители ГУ МВД России по г. Москве вручили ветеранам ценные подарки.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве