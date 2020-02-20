Власти Москвы выразили готовность соединить Калининский и Солнцевский радиусы метро в единую желтую ветку с тремя новыми станциями. С технической точки зрения это будет самый сложный строящийся участок подземки.

Власти Москвы выразили готовность соединить Калининский и Солнцевский радиусы метро в единую желтую ветку с тремя новыми станциями. С технической точки зрения это будет самый сложный строящийся участок подземки.Калининско-Солнцевская линия метро — это два разъединенных радиуса. Один — Калининский — ведет от "Третьяковской" до станции "Новокосино", другой — Солнцевский — от "Делового центра" до "Рассказовки". О соединении двух участков говорят уже пять лет, но проект откладывали из-за сложностей строительства в центре города. Тоннель должен два раза пересечь Москву-реку."Есть опасность встретить очень сильные напоры грунтовых вод. Мы ведем анализ технических решений, смотрим, как нам аккуратно разместить станции в застроенной части города. Такой вот очень сложный проект. Но необходимость соединения двух радиусов — это очень важная задача", — говорит Андрей Бочкарев, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.Основной пересадочный пункт для пассажиров Солнцевского радиуса — станция "Парк Победы". В час пик тут не протолкнуться, в вагон иногда с первого раза не зайти.На новом отрезке между линиями появятся три станции: "Плющиха", "Волхонка" и "Дорогомиловская". Они разгрузят "Парк Победы" и обеспечат комфортную пересадку на Сокольническую и Арбатско-Покровскую линии метро. А также напрямую можно будет попасть на станцию "Третьяковская".- Очень удобно будет! Ждем не дождемся, откровенно говоря!Сейчас добраться с одного конца желтой ветки на другой можно с тремя пересадками, такой путь займет как минимум 1 час 11 минут.- Лично я по работе каждый день в каком-то из районов Москвы встречи провожу. Мне было бы очень удобно, если бы это соединили. Это реально сократило бы время передвижения.Протягивать ветку в центре города в условиях плотной исторической застройки — задача крайне сложная. Но подобные проекты в истории столичного метростроения уже были: еще в 70-е годы достраивали станции Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линий метро."Центральный участок Калининско-Солнцевской линии — это самый необходимый участок московского метро. Гораздо важнее, чем все выходы за пределы МКАД", — считает Юрий Егоров, историк метро.Если два участка Калининско-Солнцевской линии соединят, то москвичи смогут сэкономить в пути до получаса. О сроках строительства пока не говорят. Только проектирование станций может занять не один год.