Немецкие ученые провели исследование, в ходе которого обнаружили неожиданную пользу плотного завтрака. Выяснилось, что правильный прием пищи по утрам способен предотвратить развитие ..

Немецкие ученые провели исследование, в ходе которого обнаружили неожиданную пользу плотного завтрака. Выяснилось, что правильный прием пищи по утрам способен предотвратить развитие диабета и ожирения, сообщаетВ эксперименте участвовали 16 человек, которых разделили на две группы. Одним давали сытный завтрак и скромный ужин, а другим – наоборот. Позже их поменяли местами и следили за показателями организма. Специалисты установили, что после высококалорийного завтрака тела испытуемых выделяли значительно больше тепла, чем вечером. При этом объем инсулина и глюкозы в крови начинал падать.