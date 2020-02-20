Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е.И. Марциновского Александр Лукашев спрогнозировал начало эпидемии нового коронавируса из ..

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е.И. Марциновского Александр Лукашев спрогнозировал начало эпидемии нового коронавируса из Китая в России. По мнению ученого, она вспыхнет в октябре 2020 года, сообщает .Лукашев обратил внимание, что подобные вирусы распространяются волнами и сам по себе COVID-2019 не погибнет, а продолжит свое шествие по миру. Ученый считает, что Россия может попасть во вторую волну эпидемии. Тем не менее, научное сообщество призывает граждан не паниковать и напоминает, что меры по предотвращению проникновения вируса в страну принимаются уже сейчас, передают "".