В Красноярске возбудили уголовное дело после наезда машины на журналиста России 1 Павла Брыкина. Репортера сбил водитель, у которого тот хотел взять интервью. Брыкин попал в больницу с серьезными травмами.

В Красноярске возбудили уголовное дело после наезда машины на журналиста "России 1" Павла Брыкина. Репортера сбил водитель, у которого тот хотел взять интервью. Брыкин попал в больницу с серьезными травмами.Как сообщили в областном управлении Следственного комитета РФ, дело в отношении водителя возбудили по части 3 статьи 144 УК РФ – "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста". Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.Инцидент с участием журналиста произошел 20 февраля. Как уточняет "Россия 24", в результате ЧП Брыкин получил перелом ноги. Ему уже оказали медицинскую помощь.Тем временем источник в правоохранительных органах сообщил, что водитель, сбивший журналиста – помощник бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова.