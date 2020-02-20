Они рассказали, чего боятся, хотят и ждут владимирцы

С 2015 года в нашей области проводят масштабное исследование социального самочувствия и социального согласия жителей региона. Проще говоря, анализируют то, как себя чувствует человек в обществе и как оценивает свою жизнь в регионе в целом.Последние 5 лет исследованиями занимается группа учёных во главе с доктором политических наук, ведущим научным сотрудником Владимирского филиала РАНХиГС Романом Евстифеевым. Он рассказал, чего боятся, хотят и ждут владимирцы.«Балансирующая стабильность»- Роман Владимирович, в чём главная идея исследования? Какие выводы оно позволяет сделать?- Идея в том, чтобы изучить и, можно сказать, измерить то, как себя ощущают жители области, а именно какие у них настроения, представления о настоящем и будущем, кем и как они себя ощущают. В том числе, мы анализируем межконфессиональные и межнациональные отношения. Чтобы получить объективную информацию, мы применяем несколько научных методов: социологический опрос по репрезентативной выборке по всей области, фокус-группы, экспертные интервью и экспертные семинары и другие. Всего - 7 методов. Но сначала мы осмысляли, что вообще написано на тему социального самочувствия и социального согласия в стране и мире, пытались понять и сравнить другие исследования и их результаты на эту тему.Конечно, самый масштабный метод - социологический опрос, в котором мы опрашиваем около 3 тыс. жителей области из всех городов и районов. Мы разрабатываем анкету, в которой просим респондентов оценить своё материальное положение, оценку состояния дел в регионе в целом, в своем городе, селе; дать оценку будущего с их точки зрения; оценить состояние межнациональных и межконфессиональных отношений и возможностей возникновения экстремальных ситуаций в этих сферах. Все анкеты обрабатываются статистическими методами, и мы получаем обобщённый результат. Но спрашиваем мы не только обычных жителей. Очень важно услышать мнение экспертов, людей, которые глубоко вовлечены в процессы развития региона и разбираются в них. Для этого мы проводим интервью со специалистами, представителями национальных диаспор и религиозных конфессий. Главный вывод можно сформулировать так: жители области уже несколько лет демонстрируют снижение оптимизма при оценках настоящего и будущего, и сегодняшний этап мы назвали «балансирующая стабильность». Что это означает? Во-первых, невысокий уровень самооценки своих материальных возможностей. Во-вторых, сохраняющиеся позитивные оценки текущей ситуации в регионе и, в-третьих, тревожные оценки будущего. То есть уже видны тенденции к более критичному отношению к будущему. Выявленное в предыдущие годы консервативно-оптимистическое видение окружающей реальности с преобладанием позитивных надежд на будущее деформируется и становится потенциально неустойчивым.- Какой метод, на ваш взгляд, показывает лучше всего, чего же хотят люди? Были ли какие-то неожиданные для исследователей выводы?- Самый, на мой взгляд, интересный и информативный метод - проведение фокус-групп, то есть групповых дискуссий с представителями разных социальных слоёв населения. Обычно в рамках исследования мы проводим 3 такие фокус-группы, на которых идёт живой диалог между участниками, а их обычно 7-10 человек. Мы беседуем с ними об их ощущениях, мнениях, как они понимают социальное самочувствие и социальное согласие. И на таких встречах высказывают интересные и довольно неожиданные вещи. Например, в 2016 году мы первыми в стране выявили 3 самых главных запроса населения: это запрос на справедливость, запрос на равенство и запрос на самореализацию. Конечно, справедливость и равенство можно понимать по-разному, и их так и понимают. Но вот третий запрос был достаточно неожиданным, и он означает, что люди хотят что-то сделать для области, потратить своё время и ресурсы. Но они не видят, что это кому-то нужно, прежде всего, конечно, не видят заинтересованности в этом со стороны органов власти.В 2019 году мы выявили новый запрос общества, который назвали «запрос на будущее». Если в прошлые годы ответ на вопрос «Каким вы видите своё будущее» был довольно абстрактным, но все ждали позитивных перемен, то в прошлом году люди почувствовали, что это будущее должно было бы уже приблизиться. Можно сказать, что жители области начали понимать, что живут ненастоящим настоящим. Иначе говоря, они стали ощущать своё неустройство сегодня не как норму, а как, грубо говоря, нереалистичную жизнь; что к настоящей жизни нужно ещё идти, а изменений они хотят здесь и сейчас. Это очень тревожный «звоночек», на который пока нет адекватного ответа. Если дальше это чувство у людей будет усиливаться, то, возможно, оно перейдёт уже в реальный запрос, даже требование или серьёзные формы активности.Детям лучше уехать?- Если в нашем регионе люди уже устали ждать перемен, то значит ли это, что всё больше людей хотят уехать из Владимирской области?- Мы каждый год в анкетном опросе изучаем этот вопрос, а именно - хотят ли люди жить в области и хотят ли они, чтобы их дети жили здесь. В 2016 году 20% хотели сами уехать и 23% желали, чтобы дети покинули регион. При этом 68% выражали уверенность, что они останутся в области, и 47% хотели бы, чтобы их дети остались здесь. Теперь ситуация изменилась. В 2019 году выражают готовность уехать из области уже 31%, а 35% желают, чтобы и дети уехали из региона. Существенно снизилась доля тех жителей, которые хотели бы остаться в области и чтобы тут жили дети - 59% и 34% соответственно.Грубо говоря, свой век в области большая часть населения готова дожить, а вот своим детям жизни здесь не желают. Опять же, это из-за оценки своего социально-экономического будущего и будущего региона в целом. Люди позитивного будущего не видят. Им не понятно, что с ними будет через 15-20 лет. Отсюда и возникает мысль уехать, где всё будет понятно и ясно, будущее будет более осязаемо.- Можете сравнить, как ощущали себя люди в 2015 году и спустя 5 лет?- Да, но лучше сравнивать с 2016 годом, когда мы уже начали проводить исследование по сопоставимой методике. Так вот, с 2016 года мы видим, что люди в целом позитивно оценивают общую обстановку в регионе, но при этом критично относятся к своему материальному состоянию. Почти 30% населения считают, что им не хватает денег на вещи первой необходимости, но при этом они более-менее довольны своей жизнью. Это такой парадокс, который я объяснить не могу. Но по этим данным видно, что у нас почти нет среднего класса. Есть 10% очень обеспеченных людей, столько же совсем нищих и есть большая прослойка, которая считает себя не средним классом, а людьми с доходом ниже среднего. И это сохраняется на протяжении всех ежегодных исследований.Что касается того, как люди оценивают обстановку дел в регионе в целом, то тут мнение стало менее позитивное. Если в 2016-м и 2017-м годах была довольно консервативная оценка, то сейчас люди стали более критично ко всему относиться. Ещё стоит отметить, люди не ощущают своё единство как жители одной области. Как жители конкретного города - ощущают, но в плане области такого ощущения единства и региональной идентичности нет. Людей связывает, по их словам, экономика, управление, власть, но не ощущение, что мы едины. И если этого чувства нет, то есть риски, что и регион может до своего 100-летия не дожить! Чтобы этого не произошло, нужно проводить политику идентичности, то есть нужно прививать людям гордость за то, что они живут в нашем регионе, дать ощущение принадлежности к области. Говоря языком социологии, у нас происходит атомизация, то есть люди думают каждый о себе, а не о единой общности.Боятся потерять здоровье- Что конкретно не устраивает людей в области? Какие сферы они оценили плохо?- В наибольшей степени волнуют жителей области три базовые проблемы: рост цен на продукты питания и промышленные товары, качество медицинского обслуживания, повышение цен на коммунальные услуги.Мы просим граждан поставить оценки основным сферам, таким как ЖКХ, дороги, образование и т.д., всего 10 позиций. То есть как в школе, по пятибалльной шкале. И выводим средний балл. Так вот, ни по одной позиции пока не удается выйти на твердую «четверку» в оценках граждан.Самую высокую оценку традиционно получает позиция «жилищные условия». Второе и третье места делят между собой позиция «Качество образования» и позиция «Качество работы городского / межрайонного транспорта».На «двойку» люди оценивают качество медицинского обслуживания». Хотя, должен заметить, что в 2019 году почти по всем показателям заметно улучшение оценок, хотя и незначительное.- Наверняка вы исследовали, и то, чего боятся и опасаются жители области...- Этот вопрос мы задаём каждый год - в 2016-2018 годах люди боялись большой войны. В этом году, в связи с обострившейся ситуацией в сфере здравоохранения, на первый план у людей вышел страх потери здоровья. Люди начинают переживать, что у них или их близких что-то случится и это выбьет из колеи. Они просто не видят системы здравоохранения, которая может им помочь. Страхи, можно сказать, стали более осязаемые. Однако в целом люди у нас, можно сказать, всё ещё оптимисты.- Изменятся ли, на ваш взгляд, основные результаты в исследовании наступившего 2020 года?- Думаю, да, на фоне событий, которые уже произошли в этом году, например, того же страха перед коронавирусом и его проникновения в регион, мировая и федеральная повестки могут повлиять на итоги исследования. Возможно, сменится приоритет страхов у людей. Кроме того, в исследовании этого года мы узнаем, насколько сильна тенденция критического отношения людей к настоящему и будущему.