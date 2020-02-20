В Санкт-Петербурге уволили главного врача инфекционной больницы имени Боткина, откуда сбежали пациенты с подозрением на коронавирус. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению.

В Санкт-Петербурге уволили главного врача инфекционной больницы имени Боткина, откуда сбежали пациенты с подозрением на коронавирус. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению."Трудовой договор с Алексеем Яковлевым расторгнут на основании пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ", – сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комитета. Причины этого решения в ведомстве не назвали.Как сообщает "Петербургский дневник", обязанности Яковлева, который был главврачом с 1994 года, будет исполнять заместитель главного врача по медицинской части Иван Федуняк.Городские СМИ предполагают, что увольнение Яковлева связано с тем, что больницу самовольно покинули пациенты, которых планировалось обследовать на предмет наличия коронавируса COVID-2019.В начале февраля в больницу имени Боткина госпитализировали петербурженку Аллу Ильину, которая в январе вернулась из Китая. Ранее девушка обратилась к врачу с жалобами на симптомы вирусного заболевания. Однако обследовать в полной мере ее не удалось: Ильина самовольно покинула изолированный бокс, в который ее поместили на карантин.Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова подала иск, чтобы через суд вернуть девушку под наблюдение медиков. 17 февраля суд постановил отправить Ильину на карантин, ее тут же отвезли в больницу.Помимо Ильиной из больницы сбежали еще три пациента. Двое из них потом самостоятельно вернулись. Вопрос о возвращении в больницу еще одного 19 февраля рассматривает суд.