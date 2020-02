В австралийском штате Виктория сошел с рельсов поезд, два человека погибли. Несколько пассажиров и машинист оказались заблокированы в внутри. Всего опрокинулись пять вагонов и локомотив.

В австралийском штате Виктория сошел с рельсов поезд, два человека погибли. Как сообщает телеканал 7 News, несколько пассажиров и машинист оказались заблокированы в внутри. Всего опрокинулись пять вагонов и локомотив.ЧП случилось утром 20 февраля на станции Уоллан примерно в 45 километрах от Мельбурна. В момент крушения в поезде могли находиться порядка 200 человек. На место происшествия выехали экстренные службы.Сообщается, что одного из пострадавших силами медицинской авиации доставили в Мельбурн. Также известно о множестве пострадавших, которым оказали медицинскую помощь на месте: они не получили серьезных травм.В результате инцидента было остановлено движение поездов между Мельбурном и Сиднеем.В соцсетях появились фотографии с места происшествия.Very serious train crash in #Wallan.. multiple carriages have derailed and hearing distressing reports of people injured.. Train was travelling from Sydney to Melbourne when crash happened. 200 people believed to be on board. ⁦@7NewsMelbourne⁩ pic.twitter.com/7lAemzU62U— Kristy Mayr (@KristyMayr7) February 20, 2020