Прокуратура Ла-Паса открыла уголовное дело в отношении экс-президента Боливии Эво Моралеса. Его обвиняют в мошенничестве на президентских выборах осенью 2019 года.

Прокуратура Ла-Паса открыла уголовное дело в отношении экс-президента Боливии Эво Моралеса. Его обвиняют в мошенничестве на президентских выборах осенью 2019 года.Помимо экс-президента уголовное преследование начали в отношении бывшего вице-президента, сообщает телеканал "Россия 24".Эво Моралесу пришлось уйти с поста президента и покинуть страну после того, как оппозиция заявила о массовых нарушениях на выборах. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии. Новые всеобщие выборы назначены на 3 мая текущего года.