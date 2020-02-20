39-летняя жительница столицы незаконно осуществила постановку иностранных граждан на миграционный учет в своей квартире...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Хамовники задержали женщину, подозреваемую в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.Участковыми уполномоченными полиции в ходе проверки соблюдения миграционного законодательства было установлено, что 39-летняя жительница столицы незаконно осуществила постановку иностранных граждан на миграционный учет в своей квартире на улице Комсомольский проспект, заведомо зная, что проживать они там не будут.Отделением дознания ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60