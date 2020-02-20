Оглушило и потемнело в глазах – камера наблюдения запечатлела момент падения снега со льдом на прохожего в центре Екатеринбурга. Пострадавший планирует обратиться за медицинской помощью, так как предполагает, что получил сотрясение мозга.

Камера наблюдения запечатлела инцидент, произошедший в среду, 19 февраля, на улице Вайнера в центре Екатеринбурга.На записи видно, как прохожий остановился около входа в магазин. Через несколько секунд ему на голову упал кусок льда со снегом, рухнувший с крыши здания.Местным СМИ удалось связаться с пострадавшим. Мужчина сообщил, что его оглушило и на некоторое время "потемнело в глазах". Он собирается обратиться за медицинской помощью, так как предполагает, что получил сотрясение мозга.