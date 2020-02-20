В канадском Монреале произошла авария невероятного масштаба: в нее попали сразу 200 автомобилей. По предварительным данным, в ДТП пострадали 69 человек, сообщает . Местные СМИ сообщают, что ..

В канадском Монреале произошла авария невероятного масштаба: в нее попали сразу 200 автомобилей. По предварительным данным, в ДТП пострадали 69 человек, сообщает "".Местные СМИ сообщают, что наиболее вероятной причиной случившегося стала плохая видимость на дороге. В результате происшествия погибли двое людей – они оставались запертыми в своих машинах на протяжении нескольких часов. В настоящее время многие люди все еще остаются в своих автомобилях. Их вызволением занимаются экстренные службы. Движение по шоссе 15, где произошла авария, приостановлено в обоих направлениях.