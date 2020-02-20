Практические занятия с юными участниками дорожного движения провели сотрудники Госавтоинспекции и педагоги юношеской автомобильной школы.
Сотрудники ОГИБДД отделения МВД России по Киржачскому району и педагоги Юношеской автомобильной школы города Владимира продолжают проведение мероприятий, направленных на снижение детского дорожно-транспортного травматизма. В рамках проведения профилактических мероприятий, направленных на снижение аварийности с участием несовершеннолетних, практические занятия на базе мобильного комплекса «Лаборатория безопасности» прошли для ребят, обучающихся в средней общеобразовательной школе № 7 города Киржача.
Учитывая возраст ребят, используемые подростками средства передвижения, педагоги Юношеской автомобильной школы города Владимира совместно с сотрудниками полиции разработали программу занятий, состоящую из практической и теоретической части.
Демонстрационные занятия проходили в спортивном зале школы, где разместились сразу пять площадок.
На первой станции со школьниками провели тренинг, цель которого была измерить реакцию человека. Это делалось при помощи линейки, на которой было три деления: «отлично», «хорошо» и «средне». Ребята старались поймать ее в падении. Также на этом этапе юные участники дорожного движения проверяли свой глазомер. Ребятам предстояло определить расстояние: точное количество шагов до определенного дорожного знака. Не всем удалось справиться с этим заданием на «отлично».
На следующих площадках дети изучали правила передвижения на велосипеде, знакомились со средствами пассивной защиты и устройством велосипеда. Все школьники продемонстрировали свое мастерство владения двухколесным транспортом, приняв участие в заезде на велосипедах и самокатах.
На следующем этапе занятия юные участники движения под руководством педагога Юношеской автомобильной школы изучали правила поведения на улицах и дорогах родного города, а также решали сложные дорожные задачи, которые встречаются на пути у всех участников дорожного движения.
Демонстрационные занятия позволили ребятам узнать много важного и полезного. Дети не просто послушали лекции, а активно включились в процесс обучения, закрепили полученные знания практикой.
В завершение мероприятия всем юным участникам дорожного движения были вручены световозвращающие фликеры, а отделение ГИБДД и педагоги «Лаборатории безопасности» договорились о дальнейшем сотрудничестве, так как подобные познавательные занятия позволяют сформировать у детей культуру поведения на дороге.