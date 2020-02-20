Практические занятия с юными участниками дорожного движения провели сотрудники Госавтоинспекции и педагоги юношеской автомобильной школы.

Сотрудники ОГИБДД отделения МВД России по Киржачскому району и педагоги Юношеской автомобильной школы города Владимира продолжают проведение мероприятий, направленных на снижение детского дорожно-транспортного травматизма. В рамках проведения профилактических мероприятий, направленных на снижение аварийности с участием несовершеннолетних, практические занятия на базе мобильного комплекса «Лаборатория безопасности» прошли для ребят, обучающихся в средней общеобразовательной школе № 7 города Киржача.Учитывая возраст ребят, используемые подростками средства передвижения, педагоги Юношеской автомобильной школы города Владимира совместно с сотрудниками полиции разработали программу занятий, состоящую из практической и теоретической части.Демонстрационные занятия проходили в спортивном зале школы, где разместились сразу пять площадок.На первой станции со школьниками провели тренинг, цель которого была измерить реакцию человека. Это делалось при помощи линейки, на которой было три деления: «отлично», «хорошо» и «средне». Ребята старались поймать ее в падении. Также на этом этапе юные участники дорожного движения проверяли свой глазомер. Ребятам предстояло определить расстояние: точное количество шагов до определенного дорожного знака. Не всем удалось справиться с этим заданием на «отлично».На следующих площадках дети изучали правила передвижения на велосипеде, знакомились со средствами пассивной защиты и устройством велосипеда. Все школьники продемонстрировали свое мастерство владения двухколесным транспортом, приняв участие в заезде на велосипедах и самокатах.На следующем этапе занятия юные участники движения под руководством педагога Юношеской автомобильной школы изучали правила поведения на улицах и дорогах родного города, а также решали сложные дорожные задачи, которые встречаются на пути у всех участников дорожного движения.Демонстрационные занятия позволили ребятам узнать много важного и полезного. Дети не просто послушали лекции, а активно включились в процесс обучения, закрепили полученные знания практикой.В завершение мероприятия всем юным участникам дорожного движения были вручены световозвращающие фликеры, а отделение ГИБДД и педагоги «Лаборатории безопасности» договорились о дальнейшем сотрудничестве, так как подобные познавательные занятия позволяют сформировать у детей культуру поведения на дороге.