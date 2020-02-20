Размолвка между двумя бизнесменами из Калининграда и Нового Уренгоя вылилась в хитроумную операцию оперативников, не просто предотвративших заказное убийство, но и поймавших с поличным как самого киллера, так и его заказчика.

Размолвка между двумя бизнесменами из Калининграда и Нового Уренгоя вылилась в хитроумную операцию оперативников, не просто предотвративших заказное убийство, но и поймавших с поличным как самого киллера, так и его заказчика, сообщила пресс-служба СКР по ЯНАО.Жителя газовой столицы России заказал его старый знакомый из Калининграда, причем сделал это через третьи руки — попросил знакомого подыскать исполнителя за полмиллиона рублей. Тот обратился к приятелю, а уже он нашел киллера. В Новый Уренгой он прибыл 17 декабря и полтора месяца следил за жертвой, чем привлек внимание правоохранителей. Когда вооруженный ножом мужчина 2 февраля пошел на дело, его задержали.Огласке эту информацию не предавали, зато 6 февраля полицейские опубликовали сообщение об найденном автомобиле предпринимателя со следами крови в салоне. После этого задержанный передал кодовую фразу заказчику и в тот же день получил на счет 500 тысяч рублей. Как только деньги поступили, калининградские правоохранители заковали в наручники организатора преступления.Несостоявшемуся киллеру инкриминируют покушение на убийство, его финансисту — подстрекательство к приготовлению убийства по найму.