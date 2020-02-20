В Новосибирске таможенники обнаружили в посылке из Бельгии 2 килограмма кокаина. Запрещенное вещество находилась в банках из-по кофе. По приблизительной оценке, общая стоимость наркотика составляет не менее 30 миллионов рублей.

В Новосибирске таможенники обнаружили в посылке из Бельгии 2 килограмма кокаина. Запрещенное вещество находилась в банках из-по кофе. По приблизительной оценке, общая стоимость наркотика составляет не менее 30 миллионов рублей. 29-летний получатель посылки был задержан возле отделения почты, сообщает ГТРК "Новосибирск" со ссылкой на Федеральную таможенную службу России.Как выяснилось, на посылке заказчик указал фиктивное имя и адрес. При обыске у мужчины был изъят упаковочный материал для сбыта наркотика, смартфоны, запрещенные вещества и деньги, которые предположительно были получены от их продажи."По предварительной информации, подозреваемый является организатором виртуального магазина, занимающегося продажей наркотических средств", — сообщили представители пресс-службы ведомства.В результате возбуждено уголовное дело по статье ст. 229.1 УК РФ "Незаконное перемещение наркотических средств в особо крупном размере". Злоумышленнику наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного заключения. В настоящий момент он заключен под стражу.