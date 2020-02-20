Председатель Совета ветеранов рассказал гостям о самоотверженности и подвигах сотрудников в годы войны и мирное время.

В рамках патриотической акции «Неделя мужества», а также «Недели военных профессий», организованной центром занятости Петушинского района и Управлением образования, полицейские и ветераны органов внутренних дел пригласили в музей полиции учащихся средней общеобразовательной школы № 1 и гимназии № 17 города Петушки.Председатель Совета ветеранов майор милиции в отставке Сергей Гусаров рассказал о том, как во время Великой Отечественной войны на фронтах сражались милиционеры Петушинского района, как боролись с преступностью после войны. Сергей Александрович рассказал о самоотверженности и подвигах сотрудников в мирное время, а затем обратил внимание посетителей на стену памяти «Навечно в строю». На ней запечатлены все те, кто погиб при исполнении служебных обязанностей.Мероприятие проходило в форме активного диалога. Повышенный интерес ребят вызвала техника, состоявшая на вооружении правоохранителей в различные годы прошлого века.Начальник отдела по работе с личным составом Александр Наумов рассказал учащимся о служебных буднях полицейских, о том, как трудна, но вместе с тем интересна и важна эта деятельность. Школьники узнали о возможностях получения высшего юридического образования в системе МВД, об условиях поступления на обучение и социальных гарантиях.Каждый из старшеклассников получил ответы на интересующие вопросы.В завершение встречи ветераны и полицейские сделали общее фото, поздравили присутствующих с наступающим Днем защитника Отечества и пожелали им быть патриотами своей страны, равняться на лучших ее героев.