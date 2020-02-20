Жители Московской области 20 февраля могли наблюдать в небе радугу, что является редкостью для зимнего периода. Синоптики считают, что она образовалась из-за аномально теплой погоды, ..

Жители Московской области 20 февраля могли наблюдать в небе радугу, что является редкостью для зимнего периода. Синоптики считают, что она образовалась из-за аномально теплой погоды, сообщает "".Метеорологи отметили, что накануне температура воздуха установила новый рекорд, превысив норму более чем на 10 градусов. Эксперты пояснили, что из-за разницы температур в разных слоях атмосферы сформировались "летние" грозовые облака, из-за которых начались ливни. После них и появилась радуга.