По статистике, в России очень значительная часть покупателей берет моноприводные автомобили - они дешевле, и для городской эксплуатации привода на одну ось вполне хватает.

По статистике, в России очень значительная часть покупателей берет моноприводные автомобили - они дешевле, и для городской эксплуатации привода на одну ось вполне хватает.По подсчетам агентства "Автостат", в России каждый третий автомобиль продается с полным приводом. В прошлом году было реализовано 566 тыс. новых легковых автомобилей с полным приводом."Полноприводники" заняли в 2019 году 34,7% от всего объема российского рынка, то есть трансмиссию 4х4 имеет каждая третья машина.При этом самыми популярными в России остаются переднеприводные автомобили, которые захватили 64,5% рынка или 1 млн 054 тысячи проданных в 2019 году единиц. Оставшиеся 0,8% или чуть более 12 тысяч машин - это легковушки с задним приводом.Ранее в "Автостате" подсчитали, что в 2019 году дизельные версии тех автомобилей, что считаются массовыми, в России выбирали только 5% покупателей против 5,3 в 2018 году.Самая большая доля рынка дизельных машин среди массовых марок по данным агентства принадлежит бренду Peugeot - она составляет 41%, и это весьма заметный прирост по сравнению с 29%, зафиксированными в 2018 году. А у их коллег из Citroen показатель вырос с 20% до 35%.