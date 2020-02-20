На севере сирийского города Алеппо обнаружили сокрытый подземный город террористов. Боевики построили его под скалами, сообщает Российские военные, посетившие катакомбы, установили, что ..

На севере сирийского города Алеппо обнаружили сокрытый подземный город террористов. Боевики построили его под скалами, сообщаетРоссийские военные, посетившие катакомбы, установили, что в них были проведены элекричество, водоснабжение, система канализации и даже интернет. Кроме того, радикалы пользовались спутниковой связью. Один из полковников сирийской армии предположил, что это поселение создавалось террористами в течение пяти лет. Подземные ходы еще не обследованы до конца, поэтому сложно предположить его истинные размеры, сообщает