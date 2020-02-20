Программист Ларри Теслер скончался в США в возрасте 74 лет. Он был автором таких функций компьютера, как вырезать, копировать и вставить, без которых трудно представить работу с ..

Программист Ларри Теслер скончался в США в возрасте 74 лет. Он был автором таких функций компьютера, как "вырезать", "копировать" и "вставить", без которых трудно представить работу с современными устройствами, передаетО смерти Теслера сообщили представители научно-исследовательского центра Xerox PARC, где он работал с 1973 года. Коллеги обратили внимание на то, что Ларри принадлежат и другие важные технические изобретения. В свое время Теслер сотрудничал с компаниями Apple, Amazon и Yahoo.