Четырёхполосная магистраль длиной в 750 метров обеспечит бесперебойный пропуск транспорта во время проведения работ на основной трассе

В зоне строительства транспортной развязки на 300 километре трассы М-7 «Волга» в Вязниках, сообщает Упрдор Москва-Нижний Новгород, запустили объездную дорогу.Четырёхполосная магистраль длиной в 750 метров обеспечит бесперебойный пропуск транспорта во время проведения работ на основной трассе.Для удобства автомобилистов движение на пересечении М-7 «Волга» и региональной дороги город Вязники - станция Вязники регулирует светофор. Проезд по перекрестку во всех направлениях возможен прямо и направо. Развернуться в сторону Нижнего Новгорода можно на регулируемом перекрестке на 295 км трассы, проехав через улицу Железнодорожная. В сторону Москвы - на разворотной петле на 303 км.После запуска объездной дороги начали основные строительные работы: возводят двухуровневую транспортную развязку. Она разведёт потоки транзитного и городского транспорта и обеспечит сквозной проезд по федеральной трассе. Дорога Вязники - станция Вязники пройдёт над федеральной трассой по 76-метровому четырёхполосному путепроводу. Переходно-скоростные полосы и 2 двухполосных съезда позволят организовать движение во все направления без использования светофоров. Работы планируют завершить в декабре этого года.