Под Переславлем-Залесским пилот частного вертолета получил травмы после того, как его винтокрылая машина зацепила линию электропередачи и рухнула на землю.

Под Переславлем-Залесским пилот частного вертолета получил травмы после того, как его винтокрылая машина зацепила линию электропередачи и рухнула на землю, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.ЧП произошло днем 20 февраля во время посадки на базе отдыха "Попов луг". Robinson R44 II зацепил ЛЭП, обломал лопасти винта и рухнул на землю рядом со столбом.На борту, по предварительным данным, находились два человека, травмы получил пилот, его доставили в больницу.По неподтвержденной информации, винтокрылая машина принадлежит владельцу сети оружейных магазинов "Охотактив" Андрею Шелестову, за штурвалом в тот момент находился он сам.