Николай Тынковский получил поздравительную телеграмму от Президента России Владимира Путина

18 февраля свой 100-летний юбилей отмечает участник Великой Отечественной войны, житель Владимира Николай Тыновский.Николай Тыновский известен владимирцам разных поколений. Глава городской администрации Андрей Шохин, например, знает Николая Петровича ещё со времён учёбы во Владимирском педагогическом институте, где ветеран был его преподавателем.С самого утра юбиляр принимает поздравления. Уважительный возраст не позволяет отлучиться из дома, поэтому всех важных гостей, в том числе представителей мэрии, он пригласил себе в гости. Помимо почётных грамот от жителей Владимира, Николай Тынковский получил поздравительную телеграмму от Президента России Владимира Путина, а также тёплые поздравления от ветеранской организации.Николай Тыновский родился 18 февраля 1920 года на Украине, в юности переехал в Крым, поступил на Евпаторийский педагогический рабфак, в 1939 году - в Симферопольский педагогический институт. В ноябре того же года, с 1-го курса, был призван в армию. Служил в Борисоглебской авиационной школе имени В.П. Чкалова рядовым, затем - заместителем политрука роты.В самом начале Великой Отечественной войны добился перевода в действующую армию, служил в истребительном авиационном полку. В октябре 1942 года в звании младшего политрука - в 91-м гвардейском стрелковом полку 33-й гвардейской стрелковой дивизии, прошел от Сталинграда до Миуса. Был дважды ранен.Награжден орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями "За боевые заслуги", "За оборону Сталинграда", "За победу над Германией".