Сотрудники и ветераны городского УМВД провели встречу со студентами Владимирского политехнического колледжа.

19 февраля 2020 года в рамках проведения патриотической акции «Неделя мужества», приуроченной ко Дню защитника Отечества, проводимой работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, популяризации службы в органах внутренних дел, сотрудники Управления МВД России по городу Владимиру, председатель Совета ветеранов УМВД и члены Совета ветеранов – ветераны боевых действий провели встречу со студентами Владимирского политехнического колледжа.Ветераны боевых действий в Чеченской Республике – подполковник милиции в отставке Владимир Бусыгин, майор милиции в отставке Игорь Семенов, ветеран боевых действий в Афганистане – прапорщик милиции в отставке Иван Фадеев выступили перед студентами с рассказами о своей службе в «горячих точках», важности и значимости задач, решаемых сотрудниками органов внутренних дел, с примерами мужественных и решительных действий сотрудников.В ходе беседы студенты задавали вопросы ветеранам, им было интересно услышать про вооружение, спецтехнику сотрудников внутренних дел, которые участвовали в боевых действиях в Афганистане и Чечне, а также об условиях прохождения службы.Инспектор по делам несовершеннолетних городского УМВД Екатерина Агеева провела беседу по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.Специалист группы профессиональной и служебной подготовки ОРЛС УМВД России по городу Владимиру Евгений Ремпель продемонстрировал приемы борьбы и объяснил студентам практику применения физической силы в отношении правонарушителей.