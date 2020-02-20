Знаменитый логотип R, не так давно обновившийся, примерят на себя еще два Фольксвагена, у которых ранее таких версий не было. Подогреть в фирме решили кроссовер Tiguan и лифтбек Arteon, причем испытания будущих спорткаров уже идут полным ходом.

Знаменитый логотип R, не так давно обновившийся, примерят на себя еще два "Фольксвагена", у которых ранее таких версий не было. "Подогреть" в фирме решили кроссовер Tiguan и лифтбек Arteon, причем испытания будущих спорткаров уже идут полным ходом.Прототипы обеих будущих новинок с разницей буквально в день были замечены фотошпионами. Судя по фото от Carscoops, VW Arteon R получит развитый аэродинамический обвес с внушительными воздухозаборниками спереди и диффузором в заднем бампере, вентилируемые тормоза с синими суппортами и прочие подобающие жанру аксессуары.Volkswagen Arteon RВ движение лифтбек будет приводить, по некоторым данным, трехлитровый V6, который сможет развивать до 400 л.с. вместе с роботом DSG и системой полного привода. Соответственно, до 100 км/ч Arteon R сможет ускоряться примерно за 4 секунды. И, само собой, новинка возглавит модельное семейство, то есть станет самым дорогим "Артеоном".Volkswagen Tiguan RЧто касается R-версии популярного "Тигуана", то она, судя по всему, появится у кроссовера сразу после рестайлинга. Как и для "Артеона", кроссоверу спроектировали новые бамперы и выхлопную систему (хотя они и выглядят чуть поскромнее). Вполне возможно, что и доработки интерьера будут аналогичными для обеих моделей и сведутся к новым рулю, креслам и некоторым нюансам отделки.Volkswagen Tiguan RА вот шестицилиндрового мотора кроссоверу не видать. Вероятнее всего, Tiguan R получит тот же самый двухлитровый агрегат, который планируется устанавливать на Golf R. По предварительным данным, его отдача составит 333 л.с - соответственно, "Тигуан" окажется чуть мощнее, чем младший T-Roc R.Когда именно обе "горячие" новинки появятся в продаже, пока неизвестно. Возможно, Volkswagen внесет какую-то ясность в этот вопрос в рамках Женевского автосалона.