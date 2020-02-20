Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, ранее перенесшая операцию, поблагодарила своих болельщиков за поддержку. Также она заявила о причинах, приведших ее на операционный стол.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, ранее перенесшая операцию, поблагодарила своих болельщиков за поддержку. Также она заявила о причинах, приведших ее на операционный стол."Операция прошла успешно. Я в надежных руках. Немного переработала. Впереди реабилитация, но я справлюсь. Надеюсь совсем скором мы увидимся с вами. Большое спасибо за ваше искреннее беспокойство за мое здоровье", – написала спортсменка на своей странице в Instagram.Напомним, что 18 февраля Сотникова была госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им Л. А. Ворохобова. После операции она была замечена в хирургическом отделении в шейном воротнике.