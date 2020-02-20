Гражданин Китая, приехавший в Курскую область в конце 2019 года, в феврале переболел ОРВИ, а вскоре после выписки был найден мертвым с признаками насильственной смерти.

Гражданин Китая, приехавший в Курскую область в конце 2019 года, в феврале переболел ОРВИ, а вскоре после выписки был найден мертвым с признаками насильственной смерти.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе областной администрации.Сообщается, что гражданин КНР в составе группы из 43 соотечественников прибыл в регион 25 декабря прошлого года для работы на предприятии по пошиву обуви. При этом в январе все приехавшие прошли медицинское освидетельствование.С 13 по 17 февраля 2020 года китаец проходил лечение в Железногорской городской больнице № 2 с подозрением на ОРВИ, после чего вылечился и был выписан. 19 февраля его нашли убитым.