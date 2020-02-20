Согласно церковному календарю, 21 февраля отмечается отдание праздника Сретения Господня, а также празднуется почитание имени ветхозаветного пророка Захарии. В народе считали, что в этот день действует несколько важных запретов.

Согласно церковному календарю, 21 февраля отмечается отдание праздника Сретения Господня, а также празднуется почитание имени ветхозаветного пророка Захарии. В народе считали, что в этот день действует несколько важных запретов.Отдание праздника Сретения ГосподняВеликий церковный праздник . Спустя шесть дней, 21 февраля, происходит его отдание. Само понятиеотдание праздника в христианстве понимается как повторное воспоминание особытии, которому посвящено торжество. Применительно к Сретению, речь идет овстрече с младенцем Иисусом.История святогоТакже велит верующим 21 февраля почитатьимя ветхозаветного пророка Захарию. Он родился в шестом веке до нашей эры вовремя правления персидского царя Дария I. Его авторству принадлежит книга пророка Захарии, в которойпрямо указывается на Иисуса как на высшего Судию."Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял передАнгелом", – Зах 3:1.В Новом Завете содержится свыше 40 прямых ссылок и намековна пророка Захарию и его книгу. Исследователи отмечают, что этот труд являетсясамым мессианским и апокалиптическим из всех составных частей Ветхого Завета.Захар Серповидец: народные обычаиСвоим прозванием Серповидец святой обязан одному из своихпророчеств. Он увидел летающий по воздуху свиток, который изгибался в видесерпа. Этому предмету крестьяне уделяли повышенное внимание 21 февраля. Их доставалииз чуланов, внимательно осматривали, чинили, точили и начищали. Самому святомупророку Захарию молились о хорошем урожае.Что нельзя делать 21 февраляПо каким-то причинам в народе ответ на вопрос был связан с опасениями перед острыми предметами. Если хозяйкисчитали, что серпы в этот день надо точить, то к ножам и скальпелям предпочиталине приближаться.Так в народе родился странный запрет на хирургическиевмешательства на эту дату. Считалось, что операцию лучше перенести, поскольку ееисход может быть не самым удачным. Не стоит посещать и стоматолога, гласитнародная молва.ПриметыЕсли в этот день люди слышали раскаты грома, то считали, чтовесной и летом стоит ждать сильных порывов ветра. А если ночью в небе будетвисеть красная луна, то весна и тепло придут быстро. Чем сегодня холоднее,считали в народе, тем теплее будет март.Именины 21 февраляАлександр,Андрей,Захария,Захар,Макарий,Никифор,Пергет,Петр,Поликарп,Савва,Сергей,Симеон,Семен,Стефан,Степан,Федор,Филадельф.