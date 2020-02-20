Президент России ответил на вопросы ТАСС в рамках проекта 20 вопросов Владимиру Путину. Глава государства рассказал в частности о том, как принималось решение об отставке правительства. Здесь рассусоливать нельзя. Россия не такая страна, которая может, как Бельгия, оставаться без правительства целый год, — указал он.

Президент России ответил на вопросы информагентства ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину". Глава государства рассказал в частности о том, как принималось решение об отставке правительства."Разве лучше было бы отправить правительство в отставку, а потом полгода его формировать? Вы представляете, что начнется в стране?" – спросил президент. Он считает, что необходимо было заранее обдумать каждый шаг, подготовить все в спокойной, деловой обстановке."Здесь рассусоливать нельзя. Россия не такая страна, которая может, как Бельгия, оставаться без правительства целый год", — подчеркнул он.Также президент сообщил, что заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его правительства. По словам Путина, у них "очень открытые, товарищеские, дружеские отношения" уже много лет, и нет секретов друг от друга.Путин признался, что прислушивался к мнению Михаила Мишустина при формировании кабмина. Он отметил, что все эти люди известны и ему, и Мишустину как хорошие специалисты. По словам президента, были кандидатуры, по которым он сомневался, однако Михаил Владимирович доказывал, что именно этот человек будет наиболее востребован на этом месте.15 января после оглашения Послания Федеральному Собранию Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Он заявил, что считает это правильным в связи с предложениями по изменению Конституции. Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин.