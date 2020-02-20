Мужчина обвиняется в совершении шести краж из дачных домов.

В ноябре 2019 года в дежурную часть отделения МВД России по Гороховецкому району поступил ряд сообщений о кражах из дачных домов, расположенных в одной из деревень района. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что из 6 домов похищена бытовая техника, инструменты и изделия из металла.В ходе оперативно-розыскных мероприятий, допроса потерпевших и свидетелей, сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступлений причастен 50-летний житель этой же деревни.Следователями отделения МВД России по Гороховецкому району ранее не судимому мужчине было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ,– кража т.е. тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище.Фигурант вину свою не отрицал и сознался в содеянных преступлениях, добровольно выдав похищенное имущество.Материальный ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 30000 рублей и был полностью возмещен.В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.