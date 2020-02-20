В Красноярске следователи выясняют обстоятельства происшествия, в котором пострадал журналист телеканала Россия 1 Павел Брыкин — его сбила машина. Все случилось, когда репортер пытался взять интервью у местного жителя. Тот отказался давать комментарий и уехал, сбив при этом журналиста.

В Красноярске следователи выясняют обстоятельства происшествия, в котором пострадал журналист телеканала "Россия 1" Павел Брыкин — его сбила машина. По предварительным данным, все случилось, когда репортер пытался взять интервью у местного жителя. Тот отказался давать комментарий и уехал, сбив при этом журналиста.Инцидент произошел 20 февраля на улице Чернышевского. Репортера увезли в больницу с серьезными травмами.По данному факту начали доследственную проверку. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. В Следственном комитете уточнили, что действия водителя могут быть квалифицированы как воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста (статья 144 УК РФ).В 2016 году Павел Брыкин пострадал при подготовке сюжета об арестованном мэре Владивостока Игоре Пушкареве. На журналиста напали сотрудники охраны ОАО "Владивостокский бутощебеночный завод" Олег Фецыч и Антон Таюрский. Их также обвинили по статье 144 УК РФ, одного из них арестовали. Свою вину мужчины не признали.