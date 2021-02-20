Воспользовавшись ситуацией, когда пассажир уснул в дороге, злоумышленник похитил его личные вещи. После этого таксист разбудил его, и тот проследовал к себе домой...

Сотрудниками ОУР ОМВД России по району Аэропорт задержан подозреваемый в краже чужого имущества.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 27-летнего мужчины. Он сообщил, что после поездки в такси обнаружил пропажу личных вещей и списание денежных средств с банковской карты. Сумма ущерба составила свыше 500 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Черняховского задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний приезжий мужчина, работающий в такси.Установлено, что в ночное время, покидая одно из развлекательных заведений Москвы, заявитель собирался вызвать такси. В этот момент к нему подъехал автомобиль, водитель которого предложил мужчине довезти его до необходимого адреса. В ходе разговора заявитель согласился и сел в машину. Воспользовавшись ситуацией, когда пассажир уснул в дороге, злоумышленник похитил его личные вещи. После этого таксист разбудил его, и тот проследовал к себе домой. Через некоторое время потерпевший обнаружил списание денежных средств с его банковской карты в размере 340 тысяч рублей, а также отсутствие телефона и наушников. Похищенным задержанный распорядился по собственному усмотрению.Следствием ОМВД России по Аэропорт району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29