Важнейшая историческая дата. 160 лет назад в России было отменено крепостное право. Крестьянскому сословию император Александр Второй, вошедший в историю как Освободитель, даровал свободу.

Важнейшая историческая дата. 160 лет назад в России было отменено крепостное право. Крестьянскому сословию император Александр Второй, вошедший в историю как Освободитель, даровал свободу.К знаковому юбилею Государственный Архив области подготовил специальный медиапроект."Лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожидаться того времени, когда оно само собой начнёт отменяться снизу". Слова Александра Второго, обращённые к дворянству, стали пророческими. Как говорил историк Ключевский, "в продолжение столетий у нас не было более важного акта". Манифест определил направление развития всей страны. Медиапроект Государственного Архива - с помощью современных технологий- рассказывает о Великой реформе. Её оценках. И торжествах, которые прошли во Владимирской губернии, полвека спустя.Документальный рассказ об отмене крепостного права в России на сайте представлен и как электронная книга. Доступная для скачивания. Это новая глава открытого историко-архивного проекта "Хвала Клио".Наталья Максимова, директор Госархива Владимирской области:- Направлен весь этот медиапроект, конечно, на школьников, подрастающее поколение, хотя он будет интересен и всем, интересующимся историей, младшее поколение, которое сейчас, к сожалению, мало знает и понимает, как это происходило.160 лет назад Александр Второй подписал Высочайший Манифест и Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. Состояло Положение из 17 законодательных актов. Они касались не только гражданского статуса, но и условий выкупа помещичьей земли, правил пользования наделами. Но главной стала именно свобода юридическая.Только во Владимирской губернии её получили 688 тысяч помещичьих крестьян.Алексей Арескин, завсектором информационно выставочной работы Госархива Владимирской области:- Манифест об освобождении крестьянства был отпечатан в Сенатской типографии Петербурга.и доставлен во все крупные города Российской империи. Во Владимирскую губернию важнейший документ прибыл поездом, 7 марта 1861-ого года. Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости и главная цитата: "Крепостные люди получают полные права свободных сельских обывателей.Тщательно продуманная и подготовленная. По словам историков и архивистов, эта реформа- одна из самых удачных, проведённых сверху. И сравнима , к примеру, с Петровскими преобразованиями. И это как раз тот случай, когда историки говорят о роли личности. Против отмены крепостного права выступали все высшие сословия и даже Государственный Совет.- Император, подписывая каждый журнал заседаний, всегда подписывал одобрение только меньшинства. Реформаторы были всегда в меньшинстве. Если бы не было воли императора, реформа бы вообще не осуществилась и так бы Россия буксовала вплоть до революционного взрыва снизу.К 50 летнему юбилею Великой реформы об этом событии вспоминали по всей стране. Широким было мемориальное движение и на владимирской земле. В честь государя Александра Второго- Освободителя называли часовни, гимназии, в уездах устанавливали бюсты и памятники. Этот монументальный след был в Вязниках, Коврове, селах Палех и Нагуево. Но главным ,конечно, стал монумент в столице губернии. Средства на него собирали по подписке. Памятник торжественно открыли в августе 1913-ого. После революции был издан специальный указ Совнархоза- о снятии памятников в честь царей и их слуг. В 1925-ом "царский" пьедестал занял вождь пролетариата. Восстановить утраченное помогают бесценные архивные свидетельства. Образ Царя-Освободителя всегда был жив в народной памяти. Мыслитель Александр Герцен писал: "этого ему ни народ русский, ни всемирная история не забудут".Мария Платанюк, Семён Карпов "Вести- Владимир".