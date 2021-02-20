На следующей неделе состоится встреча президентов России и Белоруссии. С какой целью Александр Лукашенко едет в Москву, рассказал бывший кандидат на пост президента республики Виктор Терещенко.

На следующей неделе состоится встреча президентов России и Белоруссии. С какой целью Александр Лукашенко едет в Москву, рассказал бывший кандидат на пост президента республики Виктор Терещенко.По мнению политика, первое, что будут обсуждать президенты на повестке дня, – это сценарий выхода из политического кризиса в республике. Александр Лукашенко намерен тянуть с реформой до последнего. "Конституция будет разрабатываться в течение пяти лет", – заявил Терещенко.Над документом будут работать люди, которые участвовали во Всебелорусском народном собрании (ВНС) в Минске 11 и 12 февраля. Экс-кандидат в президенты отметил, что это была обычная планерка, где присутствовали назначенные сверху люди, а не представители народа.Также Лукашенко надеется договориться с Путиным о поддержке со стороны России в своей легализации перед мировым сообществом в ближайшие годы. Терещенко предположил, что лидер республики попросит у коллеги очередной кредит для поддержания режима."Лукашенко будет бить себя в грудь и убеждать, что он спас Россию, приняв на себя удар оппозиции", – выразил мнение политик.В августе прошлого года Белоруссию захлестнула волна протестов. Сотни граждан потребовали отставки руководства, обвинив его в фальсификации президентских выборов. Демонстрантов поддержали западные лидеры. Против официальных лиц и компаний республики были введены санкции.в свою очередь обвинил Запад в разжигании обстановки. По его словам, Европа и США хотят использовать республику как трамплин для атаки на Россию. Белорусский президент пообещал не допустить переворота и пригрозил всем провокаторам расправой.