Обнародованы последние данные об эпидемиологической обстановке в России. За прошедшие сутки количество заразившихся коронавирусом в стране выросло на 12 953.

Обнародованы последние данные об эпидемиологической обстановке в России. За прошедшие сутки количество заразившихся коронавирусом в стране выросло на 12 953.В оперативном штабе рассказали, что около 10% от общего числа инфицированных не имеют симптомов. За минувший день полностью выздоровели 17 484 человека, скончались 480 пациентов.Новые случаи COVID-19 выявили в 85 регионах страны. Больше всего – в Москве. Прирост в столице составил 1 623. Госпитализировали 831 человека с инфекцией, умерли 58 пациентов.Материал дополняется.