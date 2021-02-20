Дело о нападении на смотрителя маяка Толбухин в Кронштадтском районе на окраине Санкт-Петербурга получило неожиданный поворот. Главной подозреваемой стала жена получившего ножевое ..

Дело о нападении на смотрителя маяка "Толбухин" в Кронштадтском районе на окраине Санкт-Петербурга получило неожиданный поворот. Главной подозреваемой стала жена получившего ножевое ранение живота мужчины, передает . Сам он рассказывал, что на него набросились трое неизвестных после того, как получили отказ на просьбу о ночлеге. Расследование показало, что за нож взялась возлюбленная смотрителя во время пьяной ссоры.