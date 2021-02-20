Не знаете, как порадовать своего мужа, друга или брата? Дни.ру помогут вам!

Не знаете, как порадовать своего мужа, друга или брата? "Дни.ру" помогут вам!Смарт-часы HUAWEI WATCH GT 2 Pro Sport – станут идеальным подарком для близкого вам человека. Они могут работать две недели без подзарядки. Изысканный дизайн, яркий экран, очень комфортные и устойчивы к износу.В этих часах есть более ста режимов различных тренировок, будильник, оценка качества сна и множество других удобных функций. Умный и полезный подарок!Чтобы был шанс на победу, достаточно выполнить два простых условия:Подпишитесь на наш .Поставьте "+" в комментариях под постом с подарками.Больше комментариев – больше шансов победить. Итоги конкурса подведем 26 февраля – не пропустите! Часы необходимо будет забрать из нашей редакции в Москве.